Новый праздник может появиться в России

В России может быть учрежден День поисковика. С таким предложением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, дипломат предложил внести новую инициативу - праздник, посвященный поисковикам. «Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», - отметил Лавров.

Энтузиасты движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией. Фото pixabay.com/tigerlily713