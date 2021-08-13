13 августа 2021, 20:58
Россия

Новый праздник может появиться в России

Сергей Лавров предложил учредить День поисковика

В России может быть учрежден День поисковика. С таким предложением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова приводит РИА Новости.

Обращаясь к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, дипломат предложил внести новую инициативу - праздник, посвященный поисковикам. «Через два дня, по-моему, будет День археолога, а вот День поисковика пока у нас не обозначен, а мне кажется, это часть археологии, которая вполне заслуживает быть выделенной специально», - отметил Лавров.

Энтузиасты движения занимаются поиском пропавших без вести солдат и их идентификацией. Фото pixabay.com/tigerlily713

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поисковики
праздник
сергей лавров
василий голубев
археолог