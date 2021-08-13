Россия намерена провести Олимпиаду в 2036 году

Россия намерена побороться за право провести летние Олимпийские Игры 2036 года. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит «Матч ТВ».

Как отметил чиновник, заявки в Международный олимпийский комитет уже готовятся. Принять Игры, по словам Лаврова, могут Санкт-Петербург и Казань.

Таким образом, глава МИД подтвердил заявление министра спорта Олега Матыцина, который отметил, что Россия - один из претендентов на проведение Олимпиады в 2036 году. Фото pixabay.com/MasterTux