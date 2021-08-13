13 августа 2021, 19:13
Россия намерена провести Олимпиаду в 2036 году
Сергей Лавров рассказал, какие города могут подать заявку на проведение Игр
Россия намерена побороться за право провести летние Олимпийские Игры 2036 года. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова приводит «Матч ТВ».
Как отметил чиновник, заявки в Международный олимпийский комитет уже готовятся. Принять Игры, по словам Лаврова, могут Санкт-Петербург и Казань.
Таким образом, глава МИД подтвердил заявление министра спорта Олега Матыцина, который отметил, что Россия - один из претендентов на проведение Олимпиады в 2036 году. Фото pixabay.com/MasterTux