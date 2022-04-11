Новый отель в Сегеже примет первых гостей к концу июня

К окончанию июля текущего года ГК Segezha Group введет в эксплуатацию новую гостиницу в Сегеже. Об этом сообщил губернатору вице-президент по управлению строительными объектами Константин Голубев, передает ИА «Республика».

Строительно-монтажные работы завершаются, скоро начнутся пуско-наладочные. В конце апреля компания планирует получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

- Летом благоустроим территорию, чтобы вокруг гостиницы было красиво, а гостям было комфортно. В конце июня гостиница примет первых гостей,

- заявил Голубев.

В отеле будет 60 номеров, ресторан, выставочный зал, конференц-зал, переговорные комнаты. На территории откроют кафе, обустроят детскую и спортивную площадки, прогулочные дорожки. Вся инфраструктура будет доступна и гостям отеля, и горожанам.

Проект реализуют при поддержке правительства Карелии. Инвестор вложил больше 700 миллионов рублей. Власти выделили участок под строительство без торгов, обеспечили транспортную и инженерную инфраструктуру, построили ЛЭП, сделают подъездную дорогу до конца года. // Фото: «Сегежа слушает» / ВКонтакте