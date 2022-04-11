11 апреля 2022, 17:51
В Карелии проведут «горячую линию» по вопросам обращения с животными
В региональном минсельхозе проконсультируют жителей республики 12 апреля
В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии завтра, 12 апреля, планируется проведение очередной «горячей линии» по вопросам ответственного обращения с животными.
Специалисты ведомства проконсультируют население по вопросам содержания домашних животных, отлова животных без владельцев, а также по организации деятельности приютов для бродяжек.
Вопросы можно задать с 16:00 до 17:00 по телефону 8 (8142) 77-48-11. Фото: pixabay.