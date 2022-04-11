Стадион и спортплощадка появятся в двух школах в Петрозаводске

Учащиеся школы № 11 в Петрозаводске смогут, наконец, заниматься физкультурой в нормальных условиях. В этом году рядом с учебным заведением оборудуют спортивную площадку, сообщили в пресс-службе Петросовета.

Посвященную ремонту образовательных учреждений на Перевалке рабочую встречу провели депутаты и сотрудники мэрии. На мероприятии озвучили, что ремонт 11-й школы продолжат. В частности, там заасфальтируют и благоустроят территорию, сделают спортивные площадки и поставят на них оборудование, тренажеры.

Пока что школьники не могут заниматься физкультурой в комфортных условиях, скоро эту проблему решат. А в следующем году смонтируют «Умную площадку» в рамках проекта «Спорт - норма жизни».

Также за 2,5 миллиона рублей благоустроят территорию детского сада №114 «Лесовичок» на улице Софьи Ковалевской. Планируют закупить теневые навесы.

Капитальный ремонт запланирован в школе №20. В порядок должны привести стадион и подходные пути для пешеходов. // Фото: vlc.ru