Петрозаводск отмечает День освобождения узников фашистских концлагерей

В Петрозаводске в День освобождения узников фашистских концлагерей на кладбище Пески состоялся митинг в память погибших. Большего массового захоронения Петрозаводск не знал за всю свою историю.

11 апреля во время спецоперации на Украине мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. На территории Карело-Финской ССР в годы войны находилось 17 концлагерей и «спецтюрем», а в черте города Петрозаводска - 7 лагерей. Практически весь город был опутан колючей проволокой. В дни оккупации через концлагеря Карелии прошло около 30 тысяч человек. Около трети из них погибло.

Перед малолетними узниками, собравшимися на митинге, выступила председатель Петросовета Надежда Дрейзис. Она начала выступление с глубокого славянского поклона в их честь. Здесь важно отметить, что все жертвы, погребенные на кладбище, были именно славянской национальности. (Видео)