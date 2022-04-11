С улиц Петрозаводска смели мелкий мусор и вывозят его

К весенним работам по содержанию дорог и улиц Петрозаводска досрочно приступила компания «Техрент». Подрядчик вывозит с тротуаров и магистралей так называемый смёт, сообщили в мэрии.

Частички мелкого мусора убирают в центре города. Эти работы 11 апреля развернулись на улице Кирова, проспекте Ленина, набережной Варкауса.

Днём на объектах задействовано около двух десятков единиц специализированной техники. Уборкой смета в парках и скверах карельской столицы занимается ООО «Городской комбинат благоустройства». // Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска