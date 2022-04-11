В Карелии 352 пенсии по инвалидности назначено в проактивном режиме

В Карелии за первый квартал текущего года выплаты в беззаявительном порядке назначены уже 352 жителям региона с ограничениями по здоровью, сообщили в Пенсионном фонде республики. Речь идет о тех гражданах, кто до получения инвалидности не являлся пенсионером.

В ПФР также напомнили, что решение о назначении выплат по инвалидности принимается не позднее пяти рабочих дней со дня поступления данных в информационную систему. Уведомление о назначении пенсии приходит в личный кабинет на портале госуслуг или по почте, если учетной записи на портале нет. От получателя требуется определить способ доставки через личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

«Предоставление ряда услуг в проактивном режиме, то есть без личного обращения граждан с заявлением и документами, ускоряет процесс назначения мер социальной поддержки и не требует сбора справок»,

- отметили в ведомстве. Фото: pfr.gov.ru.