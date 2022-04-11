Скончался благочинный Важеозерского монастыря

В Карелии от осложнений после коронавирусной инфекции скончался благочинный Важеозерского Спасо-Преображенского мужского монастыря Симеон (Бородскин). Об этом рассказали в Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

Иеромонах находился на лечении в госпитале Петрозаводска с ноября прошлого года. Но врачи были бессильны - 10 апреля благочинный скончался. Отпевание усопшего состоится в Храме Всех Святых Важеозерской обители 12 апреля.

Напомним, отец Симеон родился 2 февраля 1961 года в селе Ковдозеро Кандалакшского района Мурманской области. В 1979 году окончил школу и поступил в СГПТУ №1 г. Мончегорска по специальности токарь. В 1981 году поступил в Мурманское музыкальное училище, после окончания которого работал во Дворце культуры Мончегорска. Крещен был 15 ноября 2004 года в Важеозерском Спасо-Преображенском мужском монастыре. С 2004 года пребывал в обители в качестве послушника, через три года был пострижен в иночество, а еще через три года принял монашество. Фото: rk.karelia.ru.