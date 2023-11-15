15 ноября 2023, 09:02
Новый обязательный предмет может появиться в российских школах
С 2024 года в школах страны могут ввести урок семьеведения
В российских школах в 2024 году может появиться новый обязательный предмет - семьеведение. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, слова депутата приводит РИА Новости.
Новый предмет будет преподаваться по единому учебнику. Его должны подготовить в следующем году.
Сейчас семьеведение уже включено в школьную программу в 40 регионах.
Останина отметила, что говорить о важности семьи и ее сохранения необходимо со школьных лет. Нужно готовить новое поколение к семейной жизни, считает депутат. // Фото: unsplash.com / Feliphe Schiarolli