Новый мультфильм о Чипе и Дейле готовится к выходу

Компания Walt Disney сообщила, что к премьерному показу готовится новый мультсериал про приключения любимых несколькими поколениями героев - Чипа и Дейла, а также их друзей.

«С этим открытием в два раза веселее! Chip'n'Dale: Park Life оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля»,

— сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на официальный Twitter компании.

В соцсеть выложили тизер мультсериала. В нем показано, что Чип и Дейл живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. На одном из кадров можно увидеть Гаечку. Будут ли в обновленной версии мультфильма присутствовать остальные герои популярного мультсериала пока неизвестно. // Фото: playground.ru