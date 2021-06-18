18 июня 2021, 17:30
Новый мультфильм о Чипе и Дейле готовится к выходу
Компания Walt Disney сообщила, что вскоре мы увидим новый анимационный сериал про приключения бурундуков
Компания Walt Disney сообщила, что к премьерному показу готовится новый мультсериал про приключения любимых несколькими поколениями героев - Чипа и Дейла, а также их друзей.
«С этим открытием в два раза веселее! Chip'n'Dale: Park Life оригинальный сериал, начнут показывать на Disney+ 28 июля»,
— сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на официальный Twitter компании.
В соцсеть выложили тизер мультсериала. В нем показано, что Чип и Дейл живут в парке и постоянно попадают в какие-то приключения. На одном из кадров можно увидеть Гаечку. Будут ли в обновленной версии мультфильма присутствовать остальные герои популярного мультсериала пока неизвестно. // Фото: playground.ru