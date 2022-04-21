Новый хирургический корпус БСМП начнут строить в этом году

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что новый хирургический корпус БСМП постараются начать строить уже в этом году. Такое заявление губернатор сделал во время своего отчетного доклада в Законодательном Собрании РК.

- Постараемся пройти в этом году нулевой цикл, связанный в том числе с реконструкцией существующих коммуникаций. Этот проект - реорганизация экстренной медицинской помощи для всей республики – станет важнейшим на ближайшие годы,

- отметил он.

Парфенчиков также сказал, что в прошлом году на финансирование здравоохранения в республике направили более 27 миллиардов. Это почти на 6 процентов больше, чем в 2020 году. // Фото: пресс-служба правительства РК