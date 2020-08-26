Новый епископ Костомукши назначен Патриархом всея Руси Кириллом

25 августа в Москве прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, где в числе прочих был рассмотрен вопрос управления епархиями Костомукши и Кеми в Карелии, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Новым епископом в названных епархиях станет Борис Некрасовский, викарий Ярославской епархии.

Прежний епископ – Игнатий после скандала отстраненный от управления, отправлен на север.

«До окончательного рассмотрения дела епископа Игнатия Высшим Общецерковным Судом местом его пребывания определить Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь Североморской епархии, и быть под наблюдением Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана»,

- сообщает патриархат.

Новый епископ 1964 года рождения, уроженец Московской области. Крещен в 1990 году, имеет историческое образование. Работал преподавателем. Больше информации здесь.