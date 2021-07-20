Новый экологический арт-объект появился в Петрозаводске

Еще один стилизованный под дерево арт-объект появился в парке Победы возле площадки с тренажерами. Это уже четвертый контейнер, предназначенный для сбора вторсырья. Такие же объекты можно найти в парках Ямка (возле Заводского моста), 50-летия Пионерской Организации и Беличий Остров. Об этом сообщает Администрация Петрозаводска.

Устанавливать контейнеры для сбора пластиковых крышек продолжают в рамках проекта «Пластиковый мир», который реализует АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» при поддержке Фонда президентских грантов.

«Наши контейнеры выполняют не только практическую, но и эстетическую функцию. Арт-объекты привлекают к себе внимание и подчеркивают важность раздельного сбора мусора»,

- отмечают экоактивисты.

Ранее АНО «Центр экологических инициатив «ЭкоПространство» установило в петрозаводских школах 20 контейнеров для крышек и восемь урн для ПЭТ-бутылок.