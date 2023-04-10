Новый детский сад построят в арктической Калевале

Трехэтажный детский сад со спортивным залом и медблоком в Калевале будет строить местный подрядчик. Государственный контракт заключили в понедельник.

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест. В нем будет 12 групп, каждая из которых на 25 детей. В детском саду будет и младшая школа. Подготовительные работы начнутся со дня на день.

По информации карельского Минстроя, основные строительные работы планируется завершить до конца 2023 года. Ряд работ по благоустройству запланирован на 2024 год.