10 апреля 2023, 17:31
Общество

Новый детский сад построят в арктической Калевале

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест

Трехэтажный детский сад со спортивным залом и медблоком в Калевале будет строить местный подрядчик. Государственный контракт заключили в понедельник.

Дошкольное учреждение рассчитано на 300 мест. В нем будет 12 групп, каждая из которых на 25 детей. В детском саду будет и младшая школа. Подготовительные работы начнутся со дня на день.

По информации карельского Минстроя, основные строительные работы планируется завершить до конца 2023 года. Ряд работ по благоустройству запланирован на 2024 год.

Обсудить
Метки: 
новости Карелии
Калевала
детский сад