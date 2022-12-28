Новый детский сад на 300 мест по улице Щербакова введен в эксплуатацию

Детский сад на Щербакова стал шестым 300-местовым детским садом, построенным «КСМ» за последние 8 лет. Всего же за эти годы компания возвела 14 детских садов: 8 – в Петрозаводске и 6 – в районах республики. Опыта не занимать!

В новом детском саду 12 групповых помещений (каждую группу смогут посещать до 25 малышей). Группы включают в себя раздевалку, игровую, спальню, туалетную и буфетную. Кроме того, два просторных зала – спортивный и музыкальный, учебный класс и кружковые помещения, медицинский и процедурный кабинеты, постирочная и гладильная, пищеблок, а также разнообразные хозяйственные помещения и кабинеты администрации. Детский сад полностью укомплектован оборудованием и мебелью. Фото вы можете посмотреть здесь.

Что касается уличной территории, то вокруг детского сада расположены 12 прогулочных площадок с теневыми навесами, качелями, домиками, горками и т.д., и 2 физкультурные площадки.

Первых воспитанников детский сад примет ориентировочно в мае следующего года, об этом на своей странице в соцсети писал Глава города Владимир Любарский.

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