Новый циклон принесет в Петрозаводск ветер и метели

Ближайшей ночью снежный циклон покинет Петрозаводск, осадки прекратятся. При прояснениях температура воздуха снизится до -16...-18 градусов. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Однако уже днем 10 января в город придет новый циклон. Он принесет с собой не только снег, но и порывистый ветер с метелью. Температура воздуха повысится до -8...-10 градусов. Осадки ожидаются ближе к вечеру.

Ветер разгуляется к ночи 11 января. Его порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. Ближе к утру 11 января закончится снегопад. // Фото: unsplash.com / Zac Durant