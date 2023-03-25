Новый автобренд из Китая зайдет на российский рынок

В мае 2023 года в России стартуют продажи нового китайского автобренда. На отечественном рынке появятся автомобили марки Jetour. Это дочерний бренд Chery, но в России у него создано собственное представительство, независимое от офиса головной марки. Первыми машинами станут кроссоверы с яркой внешностью Dashing и X90 Plus, сообщает Autonews.ru.

Dashing технически близок к Chery Tiggo 7. У новинки турбированный мотор объемом 1,5 или 1,6 литра. Модель будет представлена как механической, так и автоматической коробкой передач. X90 Plus модель покрупнее – это семиместный автомобиль с раскладывающимся третьим рядом сидений. Для модели предусмотрены двигатели 1,6 и 2,0 литра. Кроссовер будет представлен только «автоматом». При осмотре новинок может смутить простой, бюджетный пластик, из которого сделаны кожухи, закрывающие двигатели в подкапотном пространстве. Цены на новинки пока не раскрываются.

Осенью на российском рынке ожидается появление еще одной модели X70 Plus - фактически это упрощенная версия X90, но с «бюджетным» 1,5-литровым турбированным двигателем. Ожидается и появление более брутальной модели, кроссовера Т-1.

Бренд Jetour был создан концерном Chery в 2018 году, он представлен более чем в 30 странах, но пока не вышел крупные рынки Северной Америки и Европы. // фото Autonews.ru