09 августа 2020, 15:38
Общество

Новый асфальт уложат на набережной Гюллинга в Петрозаводске

В карельской столице продолжается ремонт дорог и тротуаров

Рабочие срезают старое покрытие на Гюллинга, сообщили в мэрии. Ремонтные работы ведутся в рамках подготовки к столетию Карелии.

Параллельно в Петрозаводске ремонтируют тротуары на Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Правды, Ровио, Титова, а также на проспекте Невского и площади Кирова.

Проезжие части восстанавливают на улицах Зайцева, Правды и проезде Автолюбителей. Также рабочие устраняют повреждения и деформации дорожного покрытия в районах города. Ранее ремонт был завершен на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Титова), на улицах Федора Тимоскайнена и Фабричной.

Фото: пресс-служба администрации города

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новости петрозаводска
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набережная гюллинга
тротуары