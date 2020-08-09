Новый асфальт уложат на набережной Гюллинга в Петрозаводске

Рабочие срезают старое покрытие на Гюллинга, сообщили в мэрии. Ремонтные работы ведутся в рамках подготовки к столетию Карелии.

Параллельно в Петрозаводске ремонтируют тротуары на Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Правды, Ровио, Титова, а также на проспекте Невского и площади Кирова.

Проезжие части восстанавливают на улицах Зайцева, Правды и проезде Автолюбителей. Также рабочие устраняют повреждения и деформации дорожного покрытия в районах города. Ранее ремонт был завершен на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Титова), на улицах Федора Тимоскайнена и Фабричной.



Фото: пресс-служба администрации города