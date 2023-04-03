Новых случаев ОРВИ и гриппа за неделю в регионе стало меньше

5842 случая ОРВИ и гриппа была зарегистрировано в Карелии за прошедшую неделю, сообщили в Роспотребнадзоре. По данным на 27 марта заболевших было немного больше – 6356. Госпитализирован 31 заболевший.

За неделю в Петрозаводске зарегистрировано 2787 заболевших. Из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность трех групп в трех детских садах в Беломорском и Питкярантском районе.

Специалисты указали, что по Карелии «гуляют» вирусов СOVID-19, парагиппа, аденовирусы, сезонный коронавирус и вирусы гриппа В.