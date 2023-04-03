Контейнер для сбора старой электроники установили в Северной промзоне

В Грузовом переулке в Северной промзоне установили контейнер для сбора электроники, сообщили сегодня в городской администрации. Петрозаводчане могут принести сюда ненужные электроприборы до 30 апреля.





Лампочки и батарейки принимают в магазинах электроники, строительных и торговых центрах. Сдать шины жители карельской столицы могут в контейнер у проходной возле проезда Тидена на территории ПМУП «Автоспецтранс» с 9:00 до 16:00. Один человек может принести один комплект шин. // фото freepik.com