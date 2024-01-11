Новые снегопады предвещают Карелии

Один циклон ушел, но надвигается другой. Пока у жителей Карели на несколько дней выдалась передышка от снега и мокрого снега.

В субботу, 13 января, вновь ожидается снег. Осадки прогнозируют в центральных и северных районах Карелии. За сутки может выпасть 1-4 мм снега.

По прогнозу паблика «Погода Петрозаводска и Карелии», в воскресенье сильные снегопады ожидаются на севере, а умеренный снег в центре. Может выпасть 4-10 мм осадков.

С понедельника, 15 числа, по предварительным данным, снег ожидается по всей республике, может прилететь и метель. Сугробы продолжат расти и в Петрозаводске, так как интенсивные снегопады должны будут задеть город. // фото «Петрозаводск говорит»