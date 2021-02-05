Новые скамейки установили в Губернаторском парке в Петрозаводске

Сегодня в Губернаторском парке в Петрозаводске установили восемь новых кованых скамеек. Конструкции длиной 2,5 метра разместили на центральной аллее парка, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Старые скамейки были демонтированы накануне. Их отреставрируют и используют на других общественных территориях.

Всего с конца прошлого года подрядчик установил в разных районах карельской столицы 100 скамеек и 200 урн. Новые скамейки смонтировали в скверах Горсовета, Михаила Калинина, Ивана Молчанова, Элиаса Леннрота, в Соломенском парке, на детских площадках на Березовой аллее и в Губернаторском саду, на Левашовском и Шидловском бульварах, на спуске к Онежскому озеру в створе улицы Германа Титова.

Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра «Калевала» и в сквере Памяти узников концлагерей. Новые урны появились в парках Якорном, Лесной ключ, Петровский родник, на стадионе «Юность». Еще более 40 разместили на Онежской набережной. Стоявшие там прежде малые архитектурные формы отмоют и покрасят, после чего их планируется установить на общественных территориях в разных районах города. Фото мэрии Петрозаводска