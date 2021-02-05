Мэрия Петрозаводска назвала улицы, с которых ночью вывезут снег

В Петрозаводске продолжается ликвидация последствий снегопадов. Сотрудники компании «ТехРент» работают круглосуточно, но к ним все равно есть претензии. Накануне предприятию был выписан штраф на 800 тысяч рублей за недочеты в уборке города, сообщает пресс-служба мэрии.

Минувшей ночью снег вывозили с улиц Пушкинской, Еремеева, Матросова и Мерецкова. Днем работы продолжились на улице Куйбышева, на Перевалке и в районе «Усадьбы».

Предстоящей ночью снег будут убирать на Лососинском шоссе, Березовой аллее, улице Титова, Онежской набережной, улицах Пушкинской и Куйбышева. В ГИБДД попросили водителей не мешать вывозу снега с городских магистралей.

В администрации Петрозаводска напомнили, что на некачественную уборку города можно жаловаться в ЕДДС по телефону 051. Фото мэрии