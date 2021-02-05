05 февраля 2021, 16:48
Мэрия провела рейд по гостиницам Петрозаводска
В карельской столице продолжаются проверки соблюдения ограничительных мер в общественных местах
В Петрозаводске продолжаются инспекции на объектах торговли и сферы услуг. Проверяющие контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Сегодня инспекторы проверили гостиницы, расположенные в центре города и на Голиковке. Среди них оказались гостиницы «Заречная», «Петрозаводск» и «Акватика». Инспектирующие обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований. Нарушений выявлено не было.
В мэрии пообещали, что контрольные мероприятия в городе будут продолжаться. Фото администрации Петрозаводска