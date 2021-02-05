Мэрия провела рейд по гостиницам Петрозаводска

В Петрозаводске продолжаются инспекции на объектах торговли и сферы услуг. Проверяющие контролируют соблюдение ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня инспекторы проверили гостиницы, расположенные в центре города и на Голиковке. Среди них оказались гостиницы «Заречная», «Петрозаводск» и «Акватика». Инспектирующие обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований. Нарушений выявлено не было.

В мэрии пообещали, что контрольные мероприятия в городе будут продолжаться. Фото администрации Петрозаводска