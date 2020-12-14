Новые скамейки установили на Левашовском бульваре в Петрозаводске

На Левашовском бульваре в Петрозаводске установлены новые скамейки. Подрядчик установил в любимом месте отдыха горожан 12 скамеек и 13 новых урн. Ранее были демонтированы старые аварийные конструкции, сообщает пресс-служба мэрии города.

Помимо этого, новые скамейки и урны появились в скверах Элиаса Леннрота, Ивана Молчанова, Михаила Калинина, на детских площадках в Губернаторском парке и на Березовой аллее. Старые конструкции заменили возле здания кинотеатра «Калевала» и в сквере Памяти узников концлагерей.

В рамках контракта подрядчик ранее заменил кровлю на галерее городов-побратимов Петрозаводска, установил новые детские площадки и тренажеры на Каменноборской аллее и в парке СКЗ, покрасил ограждения в Губернаторском парке. Работы продолжаются. Фото мэрии Петрозаводска