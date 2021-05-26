26 мая 2021, 19:23
Новые поезда из Санкт-Петербурга запустят в Сортавалу и Рускеалу
По субботам в горный парк будет курсировать дополнительный ретро-поезд
В рамках работы по развитию внутрироссийского туризма, холдинг «РЖД» назначает дополнительные туристические поезда в Карелию, сообщает пресс-служба РЖД.
С 29 мая между Сортавалой и горным парком «Рускеала» по субботам будет курсировать дополнительный ретропоезд, а Санкт-Петербург и Сортавалу в выходные дни свяжет дополнительная «Ласточка».
На данных маршрутах действуют специальные предложения для различных категорий пассажиров. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%. При оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» стоимость обратного билета снижается на 20%. // Фото: terijoki.spb.ru