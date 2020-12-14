Карельские танцоры привезли золотые медали с турнира Санкт-Петербурга

Карельские танцоры продолжают радовать своими успехами. Танцевальный дуэт клуба «Ритм» привез две золотые медали с рейтинг-турнира Санкт-Петербурга.

На рейтинг-турнире спортивной федерации танцевального спорта Петербурга выступили дуэты клуба «Ритм». По итогам состязания Леонид Пахомов и Арина Гулиева завоевали две золотые медали в категории «Юниоры - 1С класс», сообщает пресс-служба администрации города. Петрозаводские спортсмены представили европейскую и латиноамериканскую программу.

Достойно выступила еще одна танцевальная пара из столицы Карелии. Святослав Марков и Анна Фокина дошли до финала, заняв 4 место в категории «RS Юниоры 2+1» (латиноамериканская программа). (фото пресс-центр администрации города)