Новые пешеходные переходы на железной дороге появятся в Петрозаводске

На Октябрьской железной дороге будут обустроены новые пешеходные переходы. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Так, в этом году начато проектирование нескольких пешеходных переходов в Карелии. Они будут расположены, в том числе, в Петрозаводске - на станции Голиковка, перегоне Онежский-Голиковка и на станции Томицы. Переходы будут расположены в одном уровне с железной дорогой, их оборудуют звуковой и световой сигнализацией.

Уже в 2022 году новые пешеходные переходы будут построены в Ленинградской, Новгородской областях и в Санкт-Петербурге. Фото pixabay.com/652234