Новые остановки появились на некоторых улицах Петрозаводска

На остановках общественного транспорта в Петрозаводске продолжают появляться новые павильоны. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, новые комплексы уже установили или продолжают устанавливать на улицах Зайцева, Ровио, Судостроительной, Чапаева, Репникова, Чистой, на набережной Варкауса, на Ключевском шоссе и на Первомайском проспекте. В некоторых других частях города готовится фундамент под объекты. Работы планируют закончить до конца октября.

Всего в этом году в карельской столице должны появиться 20 новых остановочных комплексов. Все они будут оборудованы скамейками и урнами.