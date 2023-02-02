Новые лифты появятся в 24 многоэтажках Карелии

Лифтовое оборудование комплексно меняют в Карелии. Лифты заменят в 24 многоквартирных домах, сообщили в Фонде капитального ремонта РК.

В основном старые лифты меняют на новые в Петрозаводске, применяя отечественные технологии. Западные компании ушли с рынка, но это не помешало производить замены.

Новые лифты более надежные и безопасные, заявил исполняющий обязанности гендиректора Фонда Александр Евстифеев. Увеличивается также их грузоподъемность. Для пассажирских - с 380 до 400 килограммов, а для грузопассажирских с 580 до 600 килограммов.

Новые лифты должны будут расходовать меньше электроэнергии, увеличится скорость их перемещения, снизится уровень шума. // фото: freepik.com