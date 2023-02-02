В парке Ямка предложили сделать пляж и дорожки из камней с сеткой

Текст и фото: Антонина Кябелева

1 февраля в петрозаводской администрации состоялось заседание рабочей группы, на которой продолжилось обсуждение планов по благоустройству берега реки Лососинка.

Речь идет о центральной части Петрозаводска – территории, где раньше располагался Онежский тракторный завод (ОТЗ). После его закрытия с одной стороны реки развернулось жилищное строительство, а другая часть берега так и осталась одной из самых любимых мест отдыха горожан.

Споры о том, как должна выглядеть береговая линия со стороны жилого комплекса «Речка», который застройщиками преподносится как элитное жилье, шли на протяжении нескольких месяцев. Похоже, в этом вопросе все же удалось найти компромисс. Зато от представленного администрацией эскизного проекта реконструкции берега реки со стороны парка Ямка члены рабочей группы, что называется, не оставили камня на камне.

Началось заседание с доклада руководителя ООО «Александровский завод» Михаила Цветкова, который отвечает за строительство ЖК «Речка». Изначально было непонятно, в каком состоянии находится подпорная бетонная стенка, которая сдерживает правый берег реки. Но главный вопрос состоял в том, что делать с берегом в районе моста, ведущего к Литейной площади, где такой стенки нет. Берег от оседания сдерживают деревья, но многие из них находятся в аварийном состоянии.

К тому же деревья выполняют роль «зеленой изгороди», которая зрительно скрывает многоэтажки, выросшие на территории бывшего завода.

По словам Цветкова, бетонная подпорная стенка была обследована:

«Состояние ее удовлетворительное. Она может использоваться… Мы ее будем облицовывать с помощью габиона».

Судя по представленным проектам, габион (объемная сетчатая конструкция из металлической проволоки, наполненная различными природными материалами, чаще камнями) в Ямке хотят использовать довольно широко.

«Выше по склону будет монтироваться георешетка объемная. Дальше по ней формируется рулонный газон», - объяснил Михаил Цветков.

Там, где нет подпорной стенки, предлагается укрепить берег с помощью габиона. Аварийные тополя предполагается спилить, оставив корневую систему. Цветков пообещал, что на их месте будут посажены новые деревья.

Член рабочей группы, петрозаводская активистка Дарья Каликина обратила внимание, что застройщик должен высадить такое же количество деревьев, которое он собирается спилить.

«Сейчас эти деревья выполняют роль зеленой стенки, которая отделяет функционально парк от жилого комплекса. И я так понимаю, что большинство людей хотело бы, чтобы парк был отделен от жилого комплекса деревьями»,

- объяснила она.

В целом предложенный Цветковым вариант благоустройства правого берега Лососинки утроил членов рабочей группы.

А вот с эскизным проектом облагораживания левого берега вышла незадача. «Веселые картинки» представил директор муниципального учреждения «ЖКХ» Александр Омельчак.

Автор проекта москвичка Анастасия Бубеннова не смогла лично представить свою разработку. Как выяснилось в процессе обсуждения проекта, в Петрозаводске она еще не бывала.

Эскизный проект предполагает пляж для принятия солнечных ванн, пешеходные дорожки, сделанные из габиона, множество разноплановых туалетов, деревянные веранды.

Член рабочей группы Евгений Фролов не скрывал удивления от увиденного:

«Дизайнер, который это выполнял, представляет себе, как ходить в обуви по габионам с сеткой, особенно женщинам на каблучках».

Омельчак бросился защищать сомнительную идею, дескать, в Москве такие проекты уже реализованы. Судя по его словам, предполагается сделать альтернативные пути для прогулок в модельной обуви. «Надо тогда это показывать. Просто когда видишь, что по камням с сеткой ходят люди, то это наводит на размышления о серьезности проекта», - заметил Фролов.

- Есть уже объект, где только габионы, - не сдавался Омельчак.

- И как по ним ходят? – заинтересовался Фролов.

- Ходят. В обуви. Нормально можно ходить. Здесь на шпильках не по каждой мостовой можно ходить, - настаивал руководитель муниципального учреждения.

Евгений Фролов признался, что никогда ничего подобного не встречал:

«К этому берегу дамам не подойти. Это крайне неудобно».

По его оценке, это к тому же и очень дорого. «Мне кажется это решение не совсем жизнеспособно», - отметил Фролов.

Он обратил внимание, что представлено сразу несколько вариантов стационарных санузлов, но при этом не понятно, можно ли их, вообще, разместить в районе Лососинки:

«Но надо же нам посмотреть на нашу петрозаводскую правду: есть ли там канализация, будет ли возможность устройства таких туалетов. Если не будет, тогда не надо это рисовать».

Фролов отметил, что даже в концепции «нужна привязка к местности и правда жизни».

Идея создания пляжа уже даже не удивила, а рассмешила. Член рабочей группы Михаил Ручьев не удержался от реплики:

«Этот пляж первым паводком смоет…. Песок будет потом в воде».

Дарья Каликина тоже выразила сомнения в реалистичности проекта, который оторван от местности и отличается полными отсутствием понимания возможных затрат на его реализацию. Так как в данном случае речь идет об общественной территории и бюджетных средствах, вопрос стоимости проекта – один из принципиальных.

Каликина отметила, что представленный во время презентации деревянный павильон может стать жертвой вандализма. Она напомнила, что из-за вандалов даже остановки общественного транспорта в Петрозаводске «имеют такой вид, какой имеют».

Евгений Фролов предложил при разработке проекта благоустройства береговой полосы «сохранить максимально природную характеристику», сделать несколько локальных мест, соединенных пешеходными дорожками, и «больше не внедряться в природную среду».

Заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова отметила, что это пока только предложения, поблагодарила присутствующих за «глубокое и серьезное обсуждение, чтобы какие-то ошибочные решения не были реализованы».