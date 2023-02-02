Полмиллиарда рублей направят на ремонт дорог в Питкярантском районе

День Республики Карелия в 2023 году пройдет в Питкяранте, району на праздник выделено из регионального бюджета 50 миллионов рублей. Как рассказал сегодня на совещании правительства глава Питкярантского района Константин Булахов, уже благоустроены главная площадь и парковка в Пиктяранте, отремонтированы несколько дорог. Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что на развитие дорожной сети в районе в этом году будут направлены 500 миллионов рублей.

Жители района жалуются – нет общественной бани, многие важные объекты перенесены в Сортавалу: «За последнее время в Питкяранте закрыли и перевели в Сортавалу практически все госучреждения (налоговую, паспортный стол), больницу, (отделение кардиологии, ковид центр и других врачей), а доехать туда и обратно не на чем, проходящие автобусы только днем. Просим решить вопрос с возможностью попасть в Сортавалу с утра».

Индекс промышленного производства Питкярантского района упал до 73 процентов по сравнению с 2021 годом. В основном, из-за плохой работы лесопромышленного комплекса. После введения международных санкций предприятия не смогли быстро переориентироваться и найти рынки сбыта внутри страны и в Китае (взамен Финляндии). Парфенчиков напомнил, что лес – народное достояние, в Питкяранте отборная древесина, поэтому нужно отбирать лицензии и находить более расторопных и эффективных лесозаготовителей.

70 тысяч туристов посетили район в 2022 году, рост составил 17 процентов. Четыре организации получили господдержку на развитие туристической инфраструктуры. Предстоит большая работа по расселению аварийного фонда. План на ближайшие годы - 123 дома, в которых проживает около 1500 человек. Зарегистрировано 72 руинированных объекта, которые нужно сносить.

«Мы собираемся праздновать День республики в Питкяранте в 23 году, давайте эти страшные полусгоревшие объекты уберем», - предложил глава Карелии. // фото «Петрозаводск говорит»