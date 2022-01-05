05 января 2022, 16:27
Новые инструменты купили для Музколледжа и школ искусств Карелии
Рояли, пианино, кантеле, аккордеоны и прочие инструменты приобрели благодаря нацпроекту “Культура”
18 учебных заведений республики получили новые инструменты: рояли, пианино, кантеле, аккордеоны, ксилофоны, синтезатор, барабаны, гитары, а также нотную литературу. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
— Студенты Петрозаводского музыкального колледжа теперь репетируют на новых роялях. Рад за ребят и их педагогов! Это долгожданное для них событие, и состоялось оно благодаря нацпроекту «Культура», а также помощи Минпромторга России, — написал Парфенчиков.
Кроме музколледжа, новые инструменты появились в 17 детских школах искусств. По словам губернатора, рамках нацпроекта в 2022 году будет проведен еще один конкурсный отбор на покупку инструментов.