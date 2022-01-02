Федеральное издание отметило вдохновляющую работу петрозаводчанки

Наша землячка Наталья Севец-Ермолина — журналистка, основательница независимого арт-пространства Петрозаводска Agriculture —была отмечена журналом «7х7» в проекте «Женщины, которые нас вдохновляли в 2021 году».

Отмечается, что своей деятельностью Еромлина объединила творческих людей города, а ее клуб стал «рассадником культуры». Наталья зовет в клуб разных людей, которые делятся с жителями полезным опытом в разных сферах, участвуют в дискуссиях.

— У общества очень большой запрос на общение. Неслучайно публичные площадки пробуют все новые и новые форматы коммуникации. Ведь мнение есть у всех, ценности и позиция — это важное содержание любой личности. Но где продемонстрировать это мнение, протранслировать эти ценности, не наступив на мнение другого человека?

- цитирует журнал слова Натальи.

Мы рады за нашу коллегу! // Фото: 7х7