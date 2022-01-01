​Главный Дед Мороз России прибудет в Петрозаводск на спецпоезде

В Петрозаводск 9 января прибудет поезд Деда Мороза. Это празднично оформленная передвижная резиденция, которая проедет через 31 регион России.

Поезд отправился 5 декабря из Великого Устюга, где постоянно проживает главный новогодний волшебник страны. Его путешествие продлится 41 день. Новый год Дед Мороз вместе со Снегурочкой встретил в Сочи, после чего состав отправится на север. Резиденция побывает в Туле, Москве, Пскове, Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске, после чего вернется в Великий Устюг.

В карельскую столицу поезд прибудет 9 января в 15:25, а покинет ее в девять вечера. Посетителей вокзала ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров. Она доступна всем желающим. За деньги предусмотрена возможность посещения самой передвижной резиденции, которая включает приемную, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавку.

Организаторы предупреждают, что праздничная программа на вокзале начинается за 20 минут до прибытия поезда. Для входа на вокзал для участия в мероприятии лицам старше 18 лет необходимо иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданный не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании. Максимальное число участников — 500 человек. // Фото: РЖД