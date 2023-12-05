05 декабря 2023, 13:09
Новые фонари установили на Судостроительной улице в Петрозаводске
Освещение в карельской столице продолжают модернизировать
Модернизация освещения на улице Судостроительной в Петрозаводске завершилась. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик установил дополнительные кронштейны, смонтировал воздушную линию и 70 светодиодных фонарей мощностью от 70 до 150 Вт.
На Судостроительной улице на участке от Кемской до здания «Белые ключи» в этом году положили асфальт. // фото: «Петрозаводск говорит»