Новые дорожные знаки установили на Древлянке

Дорожные знаки, определяющие направление главной дороги, на днях установили на Древлянке в Петрозаводске.

Знаки приоритета «уступи дороги» и «главная дорога» появились на перекрестке Хейкконена и Учительская в районе детского сада №121.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» предупредили автомобилистов, что при проезде этого перекрестка больше не действует правило правой руки: «Смотрите на знаки». // фото «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ скриншот 2gis.ru