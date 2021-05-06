06 мая 2021, 09:25
Новые больные с пневмонией госпитализированы в Карелии
Летальных исходов среди пациентов с пневмонией 5 мая не зафиксировано
За минувшие сутки в Карелии госпитализированы еще семь пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 5 мая не было. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Всего с начала пандемии пневмония унесла жизни 138 жителей республики. За этот период госпитализированы 5912 человек.
В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото ria-glas.ru