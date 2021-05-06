Новые больные с пневмонией госпитализированы в Карелии

За минувшие сутки в Карелии госпитализированы еще семь пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 5 мая не было. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего с начала пандемии пневмония унесла жизни 138 жителей республики. За этот период госпитализированы 5912 человек.

В оперштабе напомнили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото ria-glas.ru