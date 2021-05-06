Еще одна смерть от коронавируса подтверждена в Карелии

В Карелии подтверждена еще одна смерть от коронавируса. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В больнице скорой медицинской помощи скончался житель поселка Кестеньга 1957 года рождения. Пациент имел сопутствующие хронические заболевания.

За минувшие сутки Covid-19 выявлен в Карелии у 41 человека. Из этого числа заболевших - 39 человек, из них 8 имеют симптомы средней тяжести. Выздоровели еще 49 человек. Фото mycdn.me