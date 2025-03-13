Новые аппараты для ЭКГ и УЗИ получат карельские медорганизации

Более 200 единиц различного медицинского оборудования должно поступить в этом году в медорганизации Карелии по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Контракты были заключены в прошлом году, оборудование поступает с начала этого года, сообщил руководитель регионального минздрава.

Это электрокардиографы, аппараты ИВЛ, УЗИ и другая техника. Всего 222 единицы.

Так, 35 единиц оборудования закупили для Сегежской ЦРБ. Десять единиц поступили в городскую поликлинику № 2, в частности в физиотерапевтическом отделении появился аппарат «Поток» для гальванизации и лекарственного электрофореза и аппарат для ультразвуковой терапии.