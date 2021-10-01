Новую школу в Петрозаводске показали изнутри

В Петрозаводске продолжается подготовка к открытию новой школы №55 на Древлянке. Паблик учебного заведения показал ролик о том, как школа выглядит изнутри.

К настоящему времени в классах уже установили удобную мебель, смонтировано современное интерактивное оборудование. К классах для уроков труда установлены станки. В библиотеке осталось разместить книги и компьютеры.

Завершаются работы в актовом зале, он сможет вместить до 800 человек. Учеников уже сейчас готовы принять все пять спортивных залов школы. Также здесь будет работать самая большая школьная столовая Карелии с собственной кухней.

Напомним, первые ученики придут в школу №55 в ноябре этого года.