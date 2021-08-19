Новую паромную переправу к Панозеру построят за 50 миллионов рублей

До поселка Панозеро в Карелии можно будет добраться на новой паромной переправе. Когда ее изготовят, пока неизвестно, но стоимость объекта уже рассчитали и определили подрядчика. Об этом 19 августа на онлайн-совещании по проблемам Кемского района сообщил глава Министерства дорожного хозяйства республики Сергей Щебекин. Трансляцию совещания разместил в соцсети руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

Паромную переправу для Панозера сделают на Онежском судостроительном заводе. Она обойдется примерно в 50 миллионов рублей. Пока что в региональном правительстве готовят техническое задание на изготовление переправы.

Временную переправу, которая действует сейчас, в этом году будут ремонтировать. Средства уже выделили из резервного фонда республиканского правительства, в рамках софинансирования деньги также направит Кемский район. Напомним, ее в 2019 году построили военные после того, как старая рухнула.