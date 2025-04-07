Новую автобусную остановку оборудуют в Заозерье

Минтранс Карелии и «Карелавтотранс» согласовал заозерской администрации обустройство нового остановочного пункта. Об этом сообщили сегодня в администрации поселения.

Дорожные знаки и остановочный комплекс будут устанавливать в районе улицы Новоручейная вблизи здания администрации и сетевого магазина.

После всех согласований остановку будут делать пригородные автобусы №101 и №124, которые следуют со стороны Петрозаводска.

Из-за проводимых работ могут возникать неудобства. Когда начнутся работы, в администрации Заозерья пока точно сказать не смогли.