07 апреля 2025, 14:10
Новую автобусную остановку оборудуют в Заозерье
После согласований с профильными ведомствами ожидается, что там смогут делать остановку пригородные автобусы
фото «Петрозаводск говорит»
Минтранс Карелии и «Карелавтотранс» согласовал заозерской администрации обустройство нового остановочного пункта. Об этом сообщили сегодня в администрации поселения.
Дорожные знаки и остановочный комплекс будут устанавливать в районе улицы Новоручейная вблизи здания администрации и сетевого магазина.
После всех согласований остановку будут делать пригородные автобусы №101 и №124, которые следуют со стороны Петрозаводска.
Из-за проводимых работ могут возникать неудобства. Когда начнутся работы, в администрации Заозерья пока точно сказать не смогли.