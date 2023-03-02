Новоселам в Янишполе в марте передадут ключи от квартир

Завершено строительство четырехэтажного 75-квартирного жилого дома в Янишполе. Это первая в 2023 году новостройка, которую возвели в рамках программы расселения аварийного жилья, сообщили в Минстрое Карелии.

Проект реализовала карельская компания, сейчас документы находятся на итоговой проверке,

– рассказал на своей странице в социальной сети глава ведомства Виктор Россыпнов.

Построить дом именно в этом населенном пункте Кондопожского района предложил Артур Парфенчиков. Он мотивировал преимущества села Янишполе наличием природного газа, близостью федеральной дороги, статусом территории опережающего социально-экономического развития.

Переехать в новые квартиры должны 55 семей из Пудожского района, девять – из Беломорского, пять – из Муезерского, две - из Кемского и две - Прионежского, одна семья из Лоухского и одна Медвежьегорского района. Ключи им передадут уже скоро, в марте.

До конца текущего года по программе расселения аварийного жилья сдадут еще 10 домов в Петрозаводске, Сортавале, Суоярви, Беломорске, Кондопоге, Лахденпохье и Шуе. // фото: пресс-служба правительства Карелии