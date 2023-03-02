Саперы проверили лед на Шуе и не стали ничего взрывать

Угрозы подтопления территорий в районе Бесовца и социально-значимых объектов на сегодняшний момент нет. Такой вывод сделали специалисты подразделения разминирования и взрывных работ ГКУ Карельской поисково-спасательной службы в ходе осмотра реки Шуя 1 марта. Саперы не стали взрывать лед на реке, оценив ситуацию, как нормальную.

«После выяснения обстоятельств на месте ситуация была признана нормальной, угрозы подтопления близлежащих территорий и социально-значимых объектов отсутствует. Взрывные работы на реке проводить не стали», - сообщается в группе госкомитета по ОЖ и БН. // фото паблик «Госкомитет Карелии по ОЖ и БН»