02 марта 2023, 10:42
К осужденным в ИК-9 Петрозаводска пришел имам
Заместитель муфтия Карелии провел беседы с заключенными
Отбывающие наказание в колонии № 9 в Петрозаводске встретились с имамом. Их посетил заместитель муфтия РК Махмудов Зокиржон, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.
Священнослужитель рассказал, как верующие должны вести себя в колонии, а также напомнил, что важно соблюдать распорядок дня.
Имам также провел с осужденными индивидуальные беседы, ответил на их вопросы, дал рекомендации религиозного характера. // фото: УФСИН Карелии