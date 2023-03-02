К осужденным в ИК-9 Петрозаводска пришел имам

Отбывающие наказание в колонии № 9 в Петрозаводске встретились с имамом. Их посетил заместитель муфтия РК Махмудов Зокиржон, сообщили в пресс-службе УФСИН Карелии.

Священнослужитель рассказал, как верующие должны вести себя в колонии, а также напомнил, что важно соблюдать распорядок дня.

Имам также провел с осужденными индивидуальные беседы, ответил на их вопросы, дал рекомендации религиозного характера. // фото: УФСИН Карелии