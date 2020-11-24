Новогодняя акция стартовала в «Пятерочке»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией PepsiCo уже в третий раз запускает новогоднюю акцию «Исполняем мечты!», в рамках которой подарит победителям квартиру в Москве, автомобили, смартфоны и другие ценные призы.

В акции могут принять участие все гости, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Чтобы получить шанс выиграть призы, необходимо обязательно нажать на кнопку «Участвую» в личном кабинете или мобильном приложении «Пятёрочки». После этого вплоть до 11 января включительно за каждую покупку в «Пятёрочке» на сумму от 555 рублей с применением своей действующей «Выручай-карты» гости будут накапливать «шансы» на выигрыш. Чем больше покупок – тем больше «шансов». Кроме того, за единовременную покупку двух товаров партнёра акции PepsiCo - брендов Lay’s, Pepsi, Adrenaline Rush, 7UP или Mirinda любого объема – гостю будет начисляться дополнительный «шанс».

Также еженедельно в период действия акции будет проводиться розыгрыш сертификатов интернет-магазина OZON и начисление 5000 баллов на «Выручай-карту». Количество накопленных «шансов» можно отслеживать на сайте 2021.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочка».

Розыгрыш главных призов состоится 22 января 2021 года.

«Новый год – один из самых любимых праздников миллионов россиян, время, когда и взрослые, и дети загадывают желания и мечтают, что они обязательно исполнятся. Уже третий год подряд «Пятёрочка» проводит акцию «Исполняем мечты!». Мы позаботились о вкусных, свежих и разнообразных продуктах к праздничному столу и хотим сделать предновогодние хлопоты ещё приятнее, зарядив всех чудесным новогодним настроением и верой в исполнение мечты»

- отмечает директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.

Шанс получить в подарок квартиру в столице или машину для всей семьи есть у каждого, нужно только поверить.