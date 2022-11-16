Новогодние подарки в Петрозаводске получат дети мобилизованных

До празднования Нового года остается полтора месяца. В карельской столице уже готовятся к елкам.

Мэр Владимир Любарский заявил, что власти будут организовывать праздники для детей мобилизованных петрозаводчан. Также маленькие горожане получат подарки.

«На встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой пригласим тех, кто в силу возраста верит в сказку, самым маленьким и самым старшим вряд ли будет интересно на утренниках. А вот подарки получат все – и те, кому еще нет года, и те, кто стоит на пороге совершеннолетия»,

- сообщил сегодня «ВКонтакте» сити-менеджер. Для этого потребуется запись – чтобы получить подарок и посетить елку.

Родственники участников специальной военной операции должны обратиться в приемную аппарата администрации по телефону 71-33-05. // фото: unsplash.com