Новогодней сказки от погоды ждать не стоит

В новогоднюю ночь и первый день января на «зимнюю сказку» можно не рассчитывать, предупреждают карельские синоптики.

По сообщению Метеоцентра, в регионе пройдут умеренные, местами сильные заряды мокрого снега, на крайнем юге – дожди, ветер усилится.

В праздничную ночь жителей Карелии ждет облачная погода, мокрый снег, местами дождь. На дорогах сохранится гололедица. Ветер ночью южных направлений, днем смениться на западные. Сила ветра будет достигать 7-12 м/с, к вечеру 1 января будет достигать в порывах до 15 м/с. Температура воздуха в течение суток 0, +2°С. Атмосферное давление будет падать. // Фото: pxhere.